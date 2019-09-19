Berbatov emekliye ayrıldı
Bulgar golcü Dimitar Berbatov, 20 yıllık profesyonel futbol kariyerini noktaladı. Berbatov, Bulgaristan Milli Takımı'nda 78 maçta 48 kez ağları sarsarak ülkesinin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından emeklilik kararını açıklayan 38 yaşındaki santrfor, bir yılı aşkın süredir futboldan uzak kaldığını hatırlatarak, "Bu uzun yolculuğun ardından artık kariyerime sona vermek için doğru zaman geldi. Ama bu bir son değil, futbolun içinde kalmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
18 yaşında başladığı kulüp kariyerinde Bayer Leverkusen, Manchester United, Tottenham ve Monaco gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Berbatov, son olarak geçen yıl Hindistan temsilcisi Kerala Blasters'ta görev almıştı.
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fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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