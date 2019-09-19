Berbatov emekliye ayrıldı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
19 Eylül 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Berbatov emekliye ayrıldı

Berbatov emekliye ayrıldı

Berbatov emekliye ayrıldı

Bulgar golcü , 20 yıllık profesyonel kariyerini noktaladı. Berbatov, Bulgaristan 'nda 78 maçta 48 kez ağları sarsarak ülkesinin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından emeklilik kararını açıklayan 38 yaşındaki santrfor, bir yılı aşkın süredir futboldan uzak kaldığını hatırlatarak, "Bu uzun yolculuğun ardından artık kariyerime sona vermek için doğru zaman geldi. Ama bu bir son değil, futbolun içinde kalmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

18 yaşında başladığı kulüp kariyerinde , , Tottenham ve Monaco gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Berbatov, son olarak geçen yıl temsilcisi Kerala Blasters'ta görev almıştı.

  1. 19.09.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Berbatov emekliye ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN