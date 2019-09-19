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19 Eylül 2019, Perşembe
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Ballon d'Or ödülünde sürprizi

Ballon d'Or ödülünde Didier Drogba sürprizi

Avrupa yılın futbolcusu olarak seçilen oyuncuya verilen 'Ballon d'Or' ödülü bu sene 'nın sunacağı törenle sahibini bulacak. 2 Aralık'ta gerçekleştirilecek seremoni öncesi ödül formatına bir yenilik daha eklendi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbolcular için en prestijli bireysel ödül olarak kabul edilen Ballon d'Or'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. France Football'un organize ettiği ödül töreninin bu yılki sunucusu 'ın eski yıldızlarından oldu. Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde forma giyen ve sayısız başarı elde eden Fildişi Sahilli eski yıldız bu ödülün 8 kez adayları arasında gösterilmiş ancak en iyi derecesini 2007'de 4. olarak elde etmişti.

Öte yandan ilk kez geçtiğimiz yıl ortaya konan ve 'Yılın kadın futbolcusu' ile 'Yılın 21 yaş altı en iyi futbolcusu' kategorilerinde de verilmeye başlanan ödül, bu yıl ilk kez kaleci kategorisinde de sahibini bulacak. Bu ödülün adı ise eski Rus kaleci Lev Yaşin'in anısında bu isimle anılacak.

Ödülün 64. edisyonu 2 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek. Ballon d'Or için aday olacak isimler ise 21 Ekim'de açıklanacak.

  1. 19.09.2019
  2. Güncelleme: 19.09.2019 13:59
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