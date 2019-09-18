Eljif’li Napoli son şampiyonu yendi
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Napoli, sahasında Liverpool'u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0 kazanırken, Eljif Elmas 75. dakikada oyuna dahil oldu.
- 18.9.2019
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Trabzonspor'dan son dakika sakatlık açıklaması... Ekuban sahalara ne zaman dönecek?
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baksoy Bu takımın acilen sana ihtiyacı var kara boğa EKUBAN bir an önce dönmeye bak ?
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Trabzonspor 2-2 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU
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aga İşin özeti ; Trabzonspor kaçtı ,Ünal Hoca yakaladı
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MAÇ SONUCU Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ
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Ankaralı Bu Ersun Yanal'dan hiç birşey olmaz. Takımın ne oynadığı belli değil. Yazık ki bu senede Şampiyonluk hayal olacak. Yönetim bunu görmüyormu ?
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