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18 Eylül 2019, Çarşamba
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Eljif’li son şampiyonu yendi

Eljif’li Napoli son şampiyonu yendi

UEFA 'nda , sahasında 'u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0 kazanırken, 75. dakikada oyuna dahil oldu.

UEFA 'nde yeni sezon dün oynanan maçlarla başladı. 'nda Son şampiyon , deplasmanda karşılaştığı İtalyan ekibi 'ye 2-0 mağlup oldu. F.Bahçeli eski futbolcu Eljif'in 75. dakikada oyuna girdiği maçta Napoli'nin gollerini Mertens (pen.) ve Llorente attı. Diğer sonuçlar şöyle; A Grubu: Salzburg-Genk: 6-2, F Grubu: İnter-Slavia Prag: 1-1, B.Dortmund-Barcelona: 0-0, G Grubu: Lyon-Zenit: 1-1, Benfica-RB Leipzig: 1-2, H Grubu: Ajax-Lille: 3-0, Chelsea- Valencia: 0-1. Devler Ligi'nde günün programı ise şöyle: B Grubu: Olympiakos-Tottenham, B.Münih-Kızılyıldız, C Grubu: D.Zagreb- Atalanta, S.Donetsk-Man.City, D Grubu: A.Madrid-Juventus, Leverkusen-L.Moskova.
  1. 18.9.2019
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