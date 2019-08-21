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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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haberler (20.08.19)

Aktüel haberler (20.08.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...

GÜNEŞLİ BULUŞMA
A Teknik Direktörü , Genç Milli Takımlar sorumlularıyla bir araya geldi. Şenol Güneş, ve 'den bilgi alırken, antrenörler ile sohbet etti.

HEDEFİMİZ FİNAL
Filenin Sultanları'nda Kübra Akman, 23 Ağustos- 8 Eylül tarihlerinde 'da düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finali hedeflediklerini söyledi.

MOERMAN ŞOKU!
'in Fransız forveti Moerman ayak bileğinden ameliyat edildi. 31 yaşındaki Moerman'ın yaklaşık 3.5 ay kadar parkelerden uzak kalacağı belirtildi.

MERİH: AMACIM KALICI OLMAK
, milli stoperimiz için basın toplantısı düzenledi. Merih toplantıda, "Juventus'un ilk Türk oyuncusu olmak benim için büyük gurur. Amacım kalıcı ollak" diye konuştu.

  1. 21.8.2019
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