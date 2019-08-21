Aktüel haberler (20.08.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...
GÜNEŞLİ BULUŞMA
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Genç Milli Takımlar sorumlularıyla bir araya geldi. Şenol Güneş, Tolunay Kafkas ve Oğuz Çetin'den bilgi alırken, antrenörler ile sohbet etti.
HEDEFİMİZ FİNAL
Filenin Sultanları'nda Kübra Akman, 23 Ağustos- 8 Eylül tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finali hedeflediklerini söyledi.
MOERMAN ŞOKU!
Anadolu Efes'in Fransız forveti Moerman ayak bileğinden ameliyat edildi. 31 yaşındaki Moerman'ın yaklaşık 3.5 ay kadar parkelerden uzak kalacağı belirtildi.
MERİH: AMACIM KALICI OLMAK
Juventus, milli stoperimiz için basın toplantısı düzenledi. Merih toplantıda, "Juventus'un ilk Türk oyuncusu olmak benim için büyük gurur. Amacım kalıcı ollak" diye konuştu.
- 21.8.2019
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black mehmet topal çok yararlı olur, nzonzi ile birlikte seri'yi, belhandayı rahatlatır.
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baksoy Mykambede gerçek perfonmansına ulaşabilirse takımın go yükünü beraber çekerler ?
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