Aktüel haberler (20.08.19)

GÜNEŞLİ BULUŞMA

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Genç Milli Takımlar sorumlularıyla bir araya geldi. Şenol Güneş, Tolunay Kafkas ve Oğuz Çetin'den bilgi alırken, antrenörler ile sohbet etti.



HEDEFİMİZ FİNAL

Filenin Sultanları'nda Kübra Akman, 23 Ağustos- 8 Eylül tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finali hedeflediklerini söyledi.



MOERMAN ŞOKU!

Anadolu Efes'in Fransız forveti Moerman ayak bileğinden ameliyat edildi. 31 yaşındaki Moerman'ın yaklaşık 3.5 ay kadar parkelerden uzak kalacağı belirtildi.



MERİH: AMACIM KALICI OLMAK

Juventus, milli stoperimiz için basın toplantısı düzenledi. Merih toplantıda, "Juventus'un ilk Türk oyuncusu olmak benim için büyük gurur. Amacım kalıcı ollak" diye konuştu.