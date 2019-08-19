Cüneyt Çakır’a UEFA’dan göre - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Cüneyt Çakır’a UEFA’dan göre

’a ’dan göre

Cüneyt Çakır’a UEFA’dan göre
UEFA, hakem 'ı Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın oynanacak CFR Cluj-Slavia Prag karşılaşmasında görevlendirdi. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Dördüncü hakem , VAR'lar ve olacak
  1. 19.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cüneyt Çakır’a UEFA’dan göre haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN