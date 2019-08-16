Liverpool Adrian'ı sakatlayan taraftarı UEFA'ya şikayet etti!

Liverpool Kulübü, İstanbul'da oynanan UEFA Süper Kupa maçından sonra oyuncuların kutlama yaptığı sırada sahaya atlayan ve kaleci Adrian'ı sakatlayan taraftardan dolayı UEFA'ya şikayette bulundu.
Abraham'ın kaçırdığı penaltı atışından sonra oyuncuların kutlama yaptığı sırada sahaya atlayan ve Adrian'a doğru koşan taraftar, deneyimli file bekçisine temasta bulunmuş ve Liverpoollu yetkililer Adrian'ı koruma altına almıştı. Gomez ve Firmino da yaşanan arbedede yere düşerken, güvenlik güçleri sonrasında bu kişiyi saha dışına çıkartmıştı.
ADRIAN: GARİP BİR DURUMDU
Bugün Liverpool'un resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan kaleci Adrian, taraftarın bir anda kendisine doğru koştuğunu gördüğünü dile getirerek, "Garip bir durumdu. Aramızda kupayı kutluyorduk, birisi kalabalığın arasından sahaya atladı ve koşmaya başladı. Sanırım bir anda önümüze geçti ve güvenlik de onunla birlikte koştu. Sonrasında bana yandan bir müdahale yaptı ve yere düştüm. Garip bir durumdu ama kendimi bugün daha iyi hissediyorum. Umarım yarın için hazır olurum" açıklamasını yaptı.
KLOPP: NEDEN SAHAYA DALARAK ADRIAN'A TEKME ATTIĞINI ANLAYAMIYORUM
Jürgen Klopp ise Southampton maçı öncesi yaptığı basın toplantısında bu duruma tepki göstererek, "Bu taraftarın neden güvenlik görevlileri arasından kaynayarak Adrian'ın ayak bileğini tekmelediğini anlamıyorum. Bu çılgınlık nasıl olabilir" ifadelerini kullandı.
Liverpool ile Chelsea arasındaki penaltı atışlarının ardından bir taraftar, Liverpool file bekçisi Adrian'ın son penaltıyı kurtarmasının ardından yeşil zemine dalmış ve Liverpoollu yetkili, Adrian'a doğru koşan taraftarı görerek İspanyol kaleciyi koruma altına almıştı. Yaşanan arbedede Liverpoollu futbolcular Firmino ve Gomez de oluşan karambolde yere düşmüş, Liverpool'un takım kaptanı Henderson da sahaya giren kişiye tepki göstermişti.
- 16.08.2019
-
Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
-
35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
-
Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Liverpool Adrian'ı sakatlayan taraftarı UEFA'ya şikayet etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.