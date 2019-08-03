Manchester United Milan'ı penaltılarda geçti
Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Manchester United, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere biten karşılaşmada Milan'a 5-4 üstünlük sağladı.
Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan ile Galler'deki Principality Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester United, 14. dakikada Marcus Rushford ile 1-0 öne geçti.
Milan'dan bu gole yanıt çok gecikmedi ve 26. dakikada Suso ile maçta eşitliği sağladı: 1-1.
Müsabakada devreye 1-1 beraberlikle gidildi.
İkinci yarıda Milan, Victor Lindelöf'ün 60. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
Manchester United, 72. dakikada Jesse Lingard'ın attığı golle maçta yeniden dengeyi kurdu. Başka gol olmayınca 90 dakika 2-2 sona erdi.
Uzatma bölümünde de gol sesinin çıkmadığı karşılaşmada, seri penaltı atışları sonucunda Manchester United, Milan'a 5-4 üstünlük kurmayı başardı.
Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kırmızı-siyahlı ekipte maçın sonuna kadar sahada kalan iki oyuncudan biri oldu. Milli futbolcu, seri penaltılarda takımı adına atışını gole çevirdi.
- 03.08.2019
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Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
Manchester United Milan'ı penaltılarda geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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