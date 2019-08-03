Manchester United Milan'ı penaltılarda geçti - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Manchester United Milan'ı penaltılarda geçti

Milan'ı penaltılarda geçti

Manchester United Milan'ı penaltılarda geçti

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda , normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere biten karşılaşmada Milan'a 5-4 üstünlük sağladı.

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, ekiplerinden , İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan ile Galler'deki Principality Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester United, 14. dakikada Marcus Rushford ile 1-0 öne geçti.

Milan'dan bu gole yanıt çok gecikmedi ve 26. dakikada Suso ile maçta eşitliği sağladı: 1-1.

Müsabakada devreye 1-1 beraberlikle gidildi.

İkinci yarıda Milan, Victor Lindelöf'ün 60. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

Manchester United, 72. dakikada Jesse Lingard'ın attığı golle maçta yeniden dengeyi kurdu. Başka gol olmayınca 90 dakika 2-2 sona erdi.

Uzatma bölümünde de gol sesinin çıkmadığı karşılaşmada, seri penaltı atışları sonucunda Manchester United, Milan'a 5-4 üstünlük kurmayı başardı.

Milan'da forma giyen milli futbolcu , kırmızı-siyahlı ekipte maçın sonuna kadar sahada kalan iki oyuncudan biri oldu. Milli futbolcu, seri penaltılarda takımı adına atışını gole çevirdi.

  1. 03.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manchester United Milan'ı penaltılarda geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN