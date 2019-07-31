Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? AUDI cup Final maçı! CANLI yayın bilgileri...

AUDI Cup kapsamında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek olan Tottenham, 36 yıl önce UEFA Kupasında karşılaştığı rakibi karşısında çetin bir mücadele verecek. Futbolseverler bu karşılaşmayı iki farklı mecra üzerinden canlı olarak takip edebilebilecek. Peki, Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte ayrıntılar...

TOTTENHAM BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

AUDI Cup'un final mücadelesinde Tottenham, Bayern Münih ile 31 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Spor Smart ve Misli.com üzerinden canlı izlenebilecek.

Almanya'nın Bayern Münih Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen AUDI Kupası'nın ilk maçında son UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham, İspanya'nın Real Madrid takımını 1-0 yendi.

Turnuvanın diğer karşılaşmasında ise TSİ 21.30'da Bayern Münih ile Fenerbahçe mücadele etti. Karşılaşma 6-1'lik skorla son bulurken, Bayern Münih adını finale yazdırdı.

DIRAR'A TEPKİ

Fenerbahçe'de Dirar taraftarların tepkisi ile karşılaştı. Karşılaşmanın 70'inci dakikasında Ozan Tufan'ın pası ile buluşan Dirar, topu kontrol edemedi. Ceza sahası içinden topu dışarı çıkaran Dirar'a sarı lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

Dirar tepkilere karşılık verirken, taraftarlar tezahüratlarını sürdürdü. Karşılaşmanın 73'üncü dakikasında yeniden topla buluşan Dirar'a ıslıklı tepkiler devam etti. Ayağındaki topu dışarı atan Dirar, oyundan çıkmak istedi. Ersun Yanal ve Volkan Ballı'nın müdahalesi ile oyun alanına dönen Dirar karşılaşmaya kaldığı yerden devam etti.