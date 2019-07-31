Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? AUDI cup Final maçı! CANLI yayın bilgileri... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Futbol Haberleri Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? AUDI cup Final maçı! CANLI yayın bilgileri...

maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? AUDI cup Final maçı! CANLI yayın bilgileri...

Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? AUDI cup Final maçı! CANLI yayın bilgileri...

AUDI Cup'un final mücadelesinde İngiltere temsilcisi , Alman devi ile şampiyonluk için kapışacak. Rakibiyle kariyeri boyunca 4 kez karşılaşan ve bu maçlardan ikisinden mağlup, birinden ise galip ayrılan Tottenham, 36 yıl sonra ilk kez Bayern Münih karşısına çıkacak. Seyir zevki oldukça yüksek geçmesi beklenen mücadelenin yayın bilgileri de araştırılıyor... Peki, maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte karşılaşmaya dair önemli detaylar ve CANLI yayın bilgileri...

AUDI Cup kapsamında ile karşı karşıya gelecek olan , 36 yıl önce UEFA Kupasında karşılaştığı rakibi karşısında çetin bir mücadele verecek. Futbolseverler bu karşılaşmayı iki farklı mecra üzerinden canlı olarak takip edebilebilecek. Peki, maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte ayrıntılar...

TOTTENHAM BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

AUDI Cup'un final mücadelesinde Tottenham, Bayern Münih ile 31 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Spor Smart ve Misli.com üzerinden canlı izlenebilecek.

Almanya'nın Bayern Münih Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen AUDI Kupası'nın ilk maçında son UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham, İspanya'nın Real Madrid takımını 1-0 yendi.

Turnuvanın diğer karşılaşmasında ise TSİ 21.30'da Bayern Münih ile Fenerbahçe mücadele etti. Karşılaşma 6-1'lik skorla son bulurken, Bayern Münih adını finale yazdırdı.

DIRAR'A TEPKİ

Fenerbahçe'de Dirar taraftarların tepkisi ile karşılaştı. Karşılaşmanın 70'inci dakikasında Ozan Tufan'ın pası ile buluşan Dirar, topu kontrol edemedi. Ceza sahası içinden topu dışarı çıkaran Dirar'a sarı lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

Dirar tepkilere karşılık verirken, taraftarlar tezahüratlarını sürdürdü. Karşılaşmanın 73'üncü dakikasında yeniden topla buluşan Dirar'a ıslıklı tepkiler devam etti. Ayağındaki topu dışarı atan Dirar, oyundan çıkmak istedi. Ersun Yanal ve Volkan Ballı'nın müdahalesi ile oyun alanına dönen Dirar karşılaşmaya kaldığı yerden devam etti.

  1. 31.07.2019
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