Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? AUDI cup Final maçı! CANLI yayın bilgileri...
AUDI Cup'un final mücadelesinde İngiltere temsilcisi Tottenham, Alman devi Bayern Münih ile şampiyonluk için kapışacak. Rakibiyle kariyeri boyunca 4 kez karşılaşan ve bu maçlardan ikisinden mağlup, birinden ise galip ayrılan Tottenham, 36 yıl sonra ilk kez Bayern Münih karşısına çıkacak. Seyir zevki oldukça yüksek geçmesi beklenen mücadelenin yayın bilgileri de araştırılıyor... Peki, Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte karşılaşmaya dair önemli detaylar ve CANLI yayın bilgileri...
AUDI Cup kapsamında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek olan Tottenham, 36 yıl önce UEFA Kupasında karşılaştığı rakibi karşısında çetin bir mücadele verecek. Futbolseverler bu karşılaşmayı iki farklı mecra üzerinden canlı olarak takip edebilebilecek. Peki, Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte ayrıntılar...
TOTTENHAM BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
AUDI Cup'un final mücadelesinde Tottenham, Bayern Münih ile 31 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Spor Smart ve Misli.com üzerinden canlı izlenebilecek.
Almanya'nın Bayern Münih Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen AUDI Kupası'nın ilk maçında son UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham, İspanya'nın Real Madrid takımını 1-0 yendi.
Turnuvanın diğer karşılaşmasında ise TSİ 21.30'da Bayern Münih ile Fenerbahçe mücadele etti. Karşılaşma 6-1'lik skorla son bulurken, Bayern Münih adını finale yazdırdı.
DIRAR'A TEPKİ
Fenerbahçe'de Dirar taraftarların tepkisi ile karşılaştı. Karşılaşmanın 70'inci dakikasında Ozan Tufan'ın pası ile buluşan Dirar, topu kontrol edemedi. Ceza sahası içinden topu dışarı çıkaran Dirar'a sarı lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.
Dirar tepkilere karşılık verirken, taraftarlar tezahüratlarını sürdürdü. Karşılaşmanın 73'üncü dakikasında yeniden topla buluşan Dirar'a ıslıklı tepkiler devam etti. Ayağındaki topu dışarı atan Dirar, oyundan çıkmak istedi. Ersun Yanal ve Volkan Ballı'nın müdahalesi ile oyun alanına dönen Dirar karşılaşmaya kaldığı yerden devam etti.
- 31.07.2019
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? AUDI cup Final maçı! CANLI yayın bilgileri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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