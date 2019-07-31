TFF Başkanı Nihat Özdemir: Türkiye'de artık daha çok futbol konuşulacak - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Başkanı : Türkiye'de artık daha çok konuşulacak

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Türkiye'de artık daha çok futbol konuşulacak

Başkanı ,'in Yusufeli ilçesinde açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Türkiye’de artık daha çok konuşulacak bir döneme gelmekteyiz" dedi.

'in Yusufeli ilçesine gelen Başkanı , açıklamalarda bulundu. Türk futbolu için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Özdemir, "1 Haziran'dan itibaren Başkanı seçildim. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte göreve başladık. , , , Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve diğer kurullarımızın tayinlerini yaparak hep birlikte göreve başladık. Türk futbolu için elimizden gelen bütün çalışmaları aralıksız olarak sürdürmekteyiz. Tabi buradaki en önemli konulardan bir tanesi, fikstürün çekilmesiydi. 17 Ağustos'ta ve diğer liglerimiz başlayacak" diye konuştu.

"DAHA ÇOK FUTBOL KONUŞULACAK BİR DÖNEM"

Tüm takımların sezon hazırlıklarını sürdürdüğünü anlatan Başkan Özdemir, "Bütün hazırlıklar tamamlandı, fikstürlerin çoğu çekildi ve bütün takımlarımız şu anda kamplarda sezona hazırlık maçlarına başladılar. Hatta bazı takımlarımız Avrupa Ligi'nde veya Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlara da hızla hazırlanmaktalar. Çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. 'mızın İstanbul Vodafone Arena Stadı'nda, 7 Eylül'de Andorra ile maçı var. Bu şekilde hem ligler hem de 2020 Avrupa elemeleri için maçlar da başlamış olacak. Türkiye'de artık daha çok konuşulacak bir döneme gelmekteyiz" ifadelerini kullandı.

  1. 31.07.2019
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