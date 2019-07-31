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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Roni'ye haciz şoku!

Roni'ye haciz şoku!

Ekonomik zorluklar yaşayan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira'nın, bilinen adıyla ""nun 57 mülküne haciz işlemi uygulandı.

ve basınında yer alan haberlere göre, tarafından kariyerinde iki kez yılın futbolcusu seçilen , biriken borçları ve cezaları nedeniyle son dönemde ekonomik yönden zorlu bir dönemece girdi.

2 MİLYON EURO CEZA
Porto Alegre kentindeki villasına kaçak iskele inşa etmesi nedeniyle açılan davayı kaybedip 2.26 milyon euro para cezasına çarptırılan eski yıldız futbolcunun, yüklü miktarda vergi borcu da var. Bu gerekçelerle 57 mülküne haciz uygulanan 39 yaşındaki Ronaldinho'nun, Brezilya ve pasaportlarına da el konulduğu iddialar arasında yer aldı.

  1. 31.7.2019
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