Roni'ye haciz şoku!

İngiltere ve Brezilya basınında yer alan haberlere göre, FIFA tarafından kariyerinde iki kez yılın futbolcusu seçilen Ronaldinho, biriken borçları ve cezaları nedeniyle son dönemde ekonomik yönden zorlu bir dönemece girdi.



2 MİLYON EURO CEZA

Porto Alegre kentindeki villasına kaçak iskele inşa etmesi nedeniyle açılan davayı kaybedip 2.26 milyon euro para cezasına çarptırılan eski yıldız futbolcunun, yüklü miktarda vergi borcu da var. Bu gerekçelerle 57 mülküne haciz uygulanan 39 yaşındaki Ronaldinho'nun, Brezilya ve İspanya pasaportlarına da el konulduğu iddialar arasında yer aldı.