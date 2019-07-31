Aktüel haberler (30.07.19)

GUEYE'DEN PSG'YE İMZA

Paris Saint-Germain, Senegalli futbolcu Idrissa Gueye'yi renklerine bağladı. 29 yaşındaki orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Senegal Milli Takımı formasını 69 kez giyen Gueye'nin bonservis açıklanmazken Fransız basını, PSG'nin Everton'a 30 milyon euro civarı bir ödeme yapacağını öne sürdü.



RODRİGUEZ ÇUKUROVA'DA

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımı Çukurova Basketbol, İspanyol oyuncu Leonor Rodriguez'i kadrosuna kattı. 27 yaşındaki Rodriguez ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak Wisla Canpack Krakov'un formasını giyen 1,80 boyundaki oyuncu, önümüzdeki günlerde takımla çalışmaya başlayacak.



PARA GİTTİ AMA KUPA YOK

Juventus'un megastarı Ronaldo, 'Marca efsane' ödül töreninde iddialı açıklamalar yaptı. Juentus'un Şampiyonlar Ligi şampiyonluk şansını değerlendiren CR7, "Juventus, Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak. Bu sene olmazsa seneye kazanacak" dedi. Barcelona'ya da gönderme yapan Ronaldo, "Barcelona son 5 senede çok para harcadı ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı" dedi.



'GÜNEŞ'E MÜTHİŞ GÜVENİYORUM'

İran Ligi takımı Traktör'ün teknik direktörü Mustafa Denizli, Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başarılı olacağına inandığını belirtti. Usta hoca, "Şenol Güneş'e müthiş güveniyorum. Şartlar ne olursa olsun Şenol Güneş'in başında olduğu milli takımın bu gruptan rahatlıkla hedefine ulaşacağını düşünüyorum" dedi. TFF'nin, '21 Yaş Altı Ligi'ni kaldırması kararıyla ilgili de konuşan Denizyi, "Saçma sapan bir lig ile Türkiye yıllar kaybetti. 21 yaşına geldikten sonra bir futbolcunun futbolcu olma şansı yoktur" ifadesini kullandı.



TBSL'DE FİKSTÜR BUGÜN ÇEKİLİYOR

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2019-20 sezonu fikstür çekimi bugün yapılacak. Florya'daki Crowne Plaza'da saat 13.00'te başlayacak kura çekimine TBF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.



DARÜŞŞAFAKA'YA ABD'Lİ FORVET

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Bonzie Colson'u kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 1,98'lik 23 yaşındaki forvet ile 1 senelik sözleşme imzalandığı ifade edildi.



'DEV'LERİN KAMPI BİTTİ

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, 9 gün süren Slovenya kampını tamamladı. Milli takımın Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki son antrenmanını başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde gerçekleştirdiği belirtildi. 2 saat süren idmanda 4'e 4 ve 5'e 5 hücum düzenleri üzerinde durulduğu kaydedildi.



KISA... KISA...



MELER'E GÖREV

UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'i Avrupa Ligi'ndeki Linfield- Torshavn maçında görevlendirdi. Mücadele yarın saat 21.45'te başlayacak.



ÖMÜR BOYU MEN

Chelsea, geçen sezon M.City'yi konuk ettikleri karşılaşma sırasında ırkçı tezahüratta bulunan taraftarına tribünlerden ömür boyu men cezası verdi.



OMAR BANDIRMA'DA

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibi Teksüt Bandırma, ABD'li oyuncu Omar Prewitt ile anlaştı. 24 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık anlaşma imzalandı.