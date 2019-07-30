Real Madrid Tottenham AUDI Cup maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri, ilk 11'ler...

2019 AUDI Cup maçları kapsamında dev takımlar Real Madrid ile Tottenham Hotspur karşılaşacak. Bu keyifli karşılaşmanın keyfine dahil olmak isteyen sporseverler karşılaşmaya daişr bilgileri araştırıyor. Peki, Real Madrid Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Real Madrid Tottenham AUDI Cup maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

AUDI Cup başlangıç karşılaşması Real Madrid Tottenham maçı, 30 Temmuz 2019 Salı günü, saat 19.00'da başlayacak. Dev maç, Spor Smart kanalında canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Real Madrid: Navas, Odriozola, Ramos, Varane, Marcelo, İsco, Kroos, Modric, Vinicius, Hazard, Benzema.

Tottenham: Lloris, Walker-Peters, Sanchez, Alderweireld, Davies, Winks, Sissoko, Ndombele, Lamela, Eriksen.

NOTLAR...

Tarihleri boyunca 7 kez karşı karşıya gelen Real Madrid ve Tottenham, bu kez hazırlık mücadelesi ile futbolseverlerin karşısına çıkacak. Real Madrid karşısında sadece 1 kez galip gelen Tottenham, bu mücadeleyi 2017 yılında Şampiyonlar Ligi Grup karşılaşması kapsamında oynamıştı.

10 YILDIR GERÇEKLEŞİYOR

Audi Kupası geleneği tam 10 yıl önce, Audi'nin kuruluşunun 100. yıldönümünde 2009 yılında başladı. Kupa, o zamandan beri Avrupa'nın en prestijli ve yüksek vasıflı hazırlık turnuvalarından biri olarak devam ediyor. 2019-2020 sezonu öncesi 6'ıncısı düzenlenecek turnuvayı şimdiye kadar Bayern Münih 3 defa, Barcelona ve Atletico Madrid ise birer defa kazandı.

Bu yılın katılımcıları, tarihleri ve ülkelerindeki başarılarıyla bilinen takımlardan oluşuyor. Bayern Münih, Real Madrid, Tottenham Hotspur ve Fenerbahçemizin ulusal şampiyonluk sayısı toplamda 90'ı geçiyor. Bu dört takımın ülkelerindeki toplam kupa şampiyonlukları da 51'i buluyor. Real Madrid ve Bayern Münih'in toplam Şampiyonlar Ligi Kupası sayısı ise 19.

Audi AG'nin Küresel Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Martin Sander, organizasyonla ilgili açıklamasında "Audi Kupası'nın 10 yıldır uluslararası üst düzey kulüplerin hazırlık fikstürü olmasını görmek harika. Bu yılın katılımcıları, tüm futbol taraftarları için sadece heyecanlı 2 gün vaat etmiyor ayrıca Audi ile ortaklıklarının devamının güzel bir örneğini sunuyor" ifadelerini kullandı.

MAÇLAR NASIL OYNANACAK?

30 Temmuz'da 2 maç oynanacak. İlk maçta Real Madrid, Tottenham ile karşılaşacak. Aynı akşam Bayern Münih de Fenerbahçe ile oynayacak. Kaybedenler 31 Temmuz'da üçüncülük maçı yapacak. Üçüncülük maçının ardından ilk maçların kazananları final müsabakasına çıkacak. Maçların başlama saatleri 18:00 (TSİ 19:00) ve 20:30 (TSİ 21:30), her bir maç 90 dakika oynanacak ve beraberlik halinde doğrudan penaltı atışlarına gidilecek. Seyirciler 2 günde 4 takımı izlemiş olacak. Bir bilet aynı gün oynanan 2 maç için de geçerli. İki yıl önce, Allianz Arena'ya 2 maç gününde 123 bin seyirci gelmişti.