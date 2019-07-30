Başkan Yüce yaz okulu açılış törenine katıldı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Başkan Yüce yaz okulu açılış törenine katıldı

Başkan Yüce yaz okulu açılış törenine katıldı

Başkan Yüce yaz okulu açılış törenine katıldı

’nun açılış törenine Başkanı de katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor Yaz Futbol Okulu’nun açılış törenine katıldı.

Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde gerçekleştirilen açılış törenine Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Gençlik ve Spor Müdürü Arif Özsoy, Başkanı , Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aytaç ile Spor Şube Müdürü Davut Cengiz'in yanı sıra çok sayıda aile ve sporcu katıldı. Sakaryaspor'un efsane antrenörlerinden Ekrem Karaberberoğlu'nun oğlu ve torunu ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Yüce'ye daha sonra Sakaryaspor'un giydiği ilk forma hediye edildi. Yaz Spor Okulu öğrencilerine futbol topu dağıtan Başkan Yüce, düzenlenen gösteri maçının başlama vuruşunu gerçekleştirdi. Açılış töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

İLERİDE SAKARYASPOR'A HİZMET EDECEKLER
Programın açılış konuşmasını yapan Sakaryaspor Kulübü Başkanı İbrahim Nalbant, "Bugün Sakaryapor'un temellerinin atıldığı günlerden birisi. Burada yetişen evlatlarımızın ileride Sakaryaspor'a büyük hizmetler sunacağına inanıyoruz. Altyapı bizim için çok önemli. Sakaryaspor Yaz Spor Okullarının açılmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm ekibine teşekkürlerimi ifade ederim" dedi.

SAKARYA SPORCU FABRİKASIDIR
Programda aileler ve sporcularla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Sakaryamız her alanda oluğu gibi spor alanında da önemli isimler yetiştiren bir şehir. Adeta bir sporcu fabrikası. Her alanda örnek sporcular yetiştirdik ve bundan sonra da yetiştirmeyi sürdüreceğiz. Şehrimiz Oğuz'ları, Aykut'ları, Kenan'ları, Mustafa'ları, Enes'leri ve nice sporcuyu ülke sporuna kazandıran sporun başkentlerinden birisi. Bu şehrin mayasında olan spor kültürünü biliyor ve büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla; spor şehri 'mızda yeni yeteneklerin keşfedilmesini sağlamak, ülke sporuna kazandırmak adına gereken adımları attık ve atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

HEDEF: SPORU ŞEHİR GENELİNE YAYMAK
Yüce sözlerin devamında, "Şehrimizde spor alanlarını arttırmak, gençlerimizin spora teşvik edilmesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak inşa ettiğimiz Sapanca Spor Tesisleri açılış için gün sayıyor. Valiliğimiz ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte Türkiye'nin ilk spor yaylası projesine en kısa zamanda başlayacağız. Spor tesisi olmayan ilçe kalmayacak anlayışımızla her ilçemize tesis kazandırıp, sporu şehrimizin geneline yaymayı hedefliyoruz. Valiliğimiz ve İl gençlik ve Spor Müdürlüğüyle birlikte düzenlediğimiz Atıcılık, Avcılık, Cimnastik, Karate, Tenis, Atletizm, Güreş, , Voleybol, Badminton, Halter, Kürek, Yüzme, Basketbol, Hentbol, Masa Tenisi, Triatlon, Bisiklet, Judo, Taekwondo, Eskrim, Boks, Kano, Wushu ve Futbol dallarında 148 Antrenör gözetiminde 10 bin 400 sporcu öğrencimiz yaz ayını sporla dolu geçiriyor. Sakaryaspor Yaz Futbol Okulumuzda ise 152 tanesi lisanslı olmak üzere 232 sporcuya 7 uzman antrenör ve 1 koordinatör ile yıl boyunca eğitimler vereceğiz" şeklinde konuştu.

  1. 30.07.2019
  2. Güncelleme: 30.07.2019 18:52
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Yüce yaz okulu açılış törenine katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN