Aboubakar'ı böyle yazdılar! Bunu kimse beklemiyordu | Son dakika haberleri
Beşiktaş formasıyla kariyerinin en golcü sezonunu geçirdikten sonra Porto'ya dönen Vincent Aboubakar, geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından kendisine gelemedi. Porto'da formda bir zamanında sakatlanan ve 7 ay sahalardan uzak kalan Kamerunlu forvet, takımıyla birlikte çalışıyor ancak eski görüntüsünden çok uzak. Porto'da geçen sezon sakatlanan Vincent Aboubakar, Portekiz basını tarafından Porto kampının en kötü futbolcusu olarak görüldü.
Portekiz'in A Bola gazetesi, Aboubakar hakkında bir incelemede bulunurken 27 yaşındaki forvetin formsuzluğunun altını çizdi.
Porto'nun 30 kişilik kampında yer alan Aboubakar'ın teknik direktör Sergio Conceiçao'nun da gözüne giremediğini belirten Portekiz basını, Aboubakar'ın hazırlık maçlarında bile forma şansı bulamadığını kaydetti.
4 HAZIRLIK MAÇINDA SADECE 19 DAKİKA OYNAYABİLDİ
Golcü oyuncu, Porto'nun Fulham ile oynadığı maçta 7, Betis maçında ise 11 dakika görev alabildi. Getafe maçının 89. dakikasında oyuna dahil olan Aboubakar, Monaco maçında süre bile alamadı. A Bola, Aboubakar'ın oyuna girerken de heyecandan ve arzudan uzak göründüğünü belirtti.
TEKNİK DİREKTÖRÜ KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
4 hazırlık maçında toplam 19 dakika oynatılması da Porto'nun neden Aboubakar'ı satmak istediğini özetler gibi oldu. Sergio Conceiçao'nun Kamerunlu forveti kadroda düşünmediği ve Porto'nun forveti satış listesine koyduğu da gelen bilgiler arasında.
Bu sezon transfer döneminde Galatasaray, Aboubakar için nabız yoklamış ancak Portekiz ekibi futbolcuyu kiralık değil bonservisiyle birlikte satacağını kesin bir dille söylemişti.
- 29.07.2019
- Güncelleme: 29.07.2019 17:40
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Aboubakar'ı böyle yazdılar! Bunu kimse beklemiyordu | Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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