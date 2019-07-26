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26 Temmuz 2019, Cuma
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Necati Ateş'in avukatından yalanlama

Necati Ateş'in avukatından yalanlama

Necati Ateş'in avukatı , Necati Ateş ve arasındaki davayı siyah-kırmızılı takımın kazandığı yönündeki haberleri yalanladı.

Necati Ateş'in avukatı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Birkaç gündür spor kamuoyunda müvekkilim Necati Ateş tarafından Spor Kulübü aleyhine Eskişehir 3. nezdinde 21.10.2014 tarihinde açılan 2014/952 esas sayılı tazminat davası ile ilgili yaşanan bilgi kirliliği ve çarpıtmalara açıklama getirmek gerekmiştir. Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi müvekkil Necati Ateş'i haklı bularak, Eskişehir Spor Kulübünün müvekkile tazminat ödemesine karar vermiştir. Eskişehir Spor Kulübü'nün itirazını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. müvekkilin haklılığını teyit ederek Eskişehir Spor Kulübü'nün itirazını reddetmiş, Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını onaylamıştır. Eskişehir Spor Kulübü'nün yaptığı temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Başkanlığı, iki noktada eksik inceleme olduğu düşüncesiyle dosyayı inceleme yapmak üzere bozma kararı vererek, yerel mahkemeye göndermiştir. Konu bundan ibarettir.

Yargıtay, hiçbir şekilde 'Eskişehir Spor haklıdır.' 'Necati Ateş haksızdır.' Şeklinde bir karar vermediği halde davayı kazandı şeklinde spor kamuoyuna gerçek dışı haber verilmiştir. Yargıtay kararı sonrasında yasal süreç ve yargılama devam etmektedir. Dosyada mevcut ve ayrıca sunacağımız ek delillerle müvekkilin haklılığı tekrar teyit edilecek ve adalet tekrar tecelli edecektir. "

  1. 26.07.2019
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