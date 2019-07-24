Vincent Janssen'in yeni takımı resmen belli oldu! 7 milyon euro karşılığında... Son dakika transfer haberleri
Son dakika haberine göre; Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vincent Janssen, Meksika Ligi ekibi Monterrey'e transfer oldu. 25 yaşındaki Hollandalı golcünün transfer bedelinin 7 milyon euro olduğu kaydedildi.
Bir dönem Fenerbahçe'de de kiralık olarak forma giyen Vincent Janssen, Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey'e transfer oldu.
Premier Lig ekibi Tottenham yaptığı resmi açıklamayla transferin tamamlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Vincent'a gelecek için en iyisini diliyoruz." denildi.
TRANSFER BEDELİ 7 MİLYON EURO!
Monterrey, Janssen için Premier Lig ekibine 7 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Golcü futbolcu geçtiğimiz sezon Tottenham'da 3 maçta 36 dakika oynayabildi.
Hollandalı forvet, 2016 yazında Az Alkmaar'dan Tottenham'a transfer olmuş ve 42 gol atmıştı.
- 24.07.2019
- Güncelleme: 24.07.2019 10:50
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Toplam 2
Yorum
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Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Vincent Janssen'in yeni takımı resmen belli oldu! 7 milyon euro karşılığında... Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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