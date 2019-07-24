Vincent Janssen'in yeni takımı resmen belli oldu! 7 milyon euro karşılığında... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Futbol Haberleri Vincent Janssen'in yeni takımı resmen belli oldu! 7 milyon euro karşılığında... Son dakika transfer haberleri

'in yeni takımı resmen belli oldu! 7 milyon euro karşılığında... haberleri

Vincent Janssen'in yeni takımı resmen belli oldu! 7 milyon euro karşılığında... Son dakika transfer haberleri

haberine göre; 'nin eski futbolcusu , ekibi 'e oldu. 25 yaşındaki Hollandalı golcünün transfer bedelinin 7 milyon euro olduğu kaydedildi.

Bir dönem 'de de kiralık olarak forma giyen , ekiplerinden 'e oldu.

ekibi Tottenham yaptığı resmi açıklamayla transferin tamamlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Vincent'a gelecek için en iyisini diliyoruz." denildi.

TRANSFER BEDELİ 7 MİLYON EURO!

Monterrey, Janssen için Premier Lig ekibine 7 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Golcü futbolcu geçtiğimiz sezon Tottenham'da 3 maçta 36 dakika oynayabildi.

Hollandalı forvet, 2016 yazında Az Alkmaar'dan Tottenham'a transfer olmuş ve 42 gol atmıştı.

  1. 24.07.2019
  2. Güncelleme: 24.07.2019 10:50
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