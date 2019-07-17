Nijerya Afrika Kupası'nı 3. tamamladı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Nijerya Afrika Kupası'nı 3. tamamladı

Kupası'nı 3. tamamladı

Nijerya Afrika Kupası'nı 3. tamamladı

'u 1-0 yenen , 2019 Uluslar Kupası'nı 3. tamamladı. Nijerya, 'nun 3. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın 3'üncülük maçında, ile , başkent Kahire'deki El-Selam Stadı'nda karşılaştı.

Nijerya, 'nun 3. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Şampiyona, Senegal ile Cezayir arasında 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak final maçıyla sona erecek.

  1. 18.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nijerya Afrika Kupası'nı 3. tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN