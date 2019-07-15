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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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'den Fransız milletvekiline olay cevap

Riyad Mahrez'den Fransız milletvekiline olay cevap

Dün oynanan maçta 'yı 2-1 mağlup eden Cezayir, 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıktı. Kuzey Afrika temsilcisine galibiyeti getiren golü atan , karşılaşma sonrası sosyal medya üzerinden bir Fransız bir milletvekili ile tartışmaya girdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Cezayir ile , başkentteki Kahire Uluslararası Stadı'nda karşılaştı.

'de forma giyen Mahrez, 90+5'inci dakikada fileleri havalandırarak Cezayir'in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı. Yıldız futbolcunun bu golü 'da yaşayan binlerce Cezayirli'yi sokaklara döktü.

"ATTIĞIM GOL SENİN İÇİNDİ"

Bu arada maçtan önce Cezayirli futbolseverlerin, olası bir galibiyet durumunda Fransa'daki kutlamalarından rahatsız olacağını belirten bir Fransız milletvekili, Nijerya'yı desteklediğini belirten bir tweet attı.

Mahrez ise maçtan sonra bu tweete, "Attığım gol senin içindi. Biz birlikteyiz" diyerek yanıt verdi. Bunun üzerine Fransız milletvekili, "Bu çok büyük bir onur. Attığınız gol Fransa'daki taraftarlarınızın dayanılmaz olduğu kadar dikkat çekiciydi. Onları sakinliğe davet etmede de bu kadar başarılı olun" diyerek Cezayirli yıldızı eleştirdi.


  1. 15.07.2019
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