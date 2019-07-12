Skenderbeu'nun 10 yıllık men cezası onandı
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun Arnavutluk Futbol Süper Ligi (Kategoria Superiore) takımlarından Skenderbeu'ya verdiği Avrupa müsabakalarından 10 yıllık men ve 1 milyon avro para cezasını onadı.
CAS'tan yapılan açıklamada, mahkemenin Skenderbeu tarafından yapılan temyiz başvurusunun reddedildiği bildirildi.
Elde edilen kanıtlara dayanarak KF Skenderbeu'nun maçlarda şike yapmaktan sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunca verilen yaptırımların orantılı ve haklı olduğu ifade edildi.
Skenderbeu, 2018 yılının mart ayında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunca, kulübün Avrupa müsabakalarından 10 yıllığına men edilmiş ve bir milyon avroluk disiplin cezasına çarptırılmıştı.
- 12.07.2019
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alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
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