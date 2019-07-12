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12 Temmuz 2019, Cuma
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'nun 10 yıllık men cezası onandı

Skenderbeu'nun 10 yıllık men cezası onandı

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (), Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun Arnavutluk Futbol Süper Ligi (Kategoria Superiore) takımlarından 'ya verdiği Avrupa müsabakalarından 10 yıllık men ve 1 milyon avro para cezasını onadı.

'tan yapılan açıklamada, mahkemenin tarafından yapılan temyiz başvurusunun reddedildiği bildirildi.

Elde edilen kanıtlara dayanarak KF Skenderbeu'nun maçlarda şike yapmaktan sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunca verilen yaptırımların orantılı ve haklı olduğu ifade edildi.

Skenderbeu, 2018 yılının mart ayında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunca, kulübün Avrupa müsabakalarından 10 yıllığına men edilmiş ve bir milyon avroluk disiplin cezasına çarptırılmıştı.



  1. 12.07.2019
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