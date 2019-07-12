Fenerbahçe'ye transferde büyük müjde! Comolli harekete geçti...
Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan sarı-lacivertliler Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam, Altay Bayındır, Yasir Subaşı ve Garry Rodrigues'i renklerine bağladı. Öte yandan transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren teknik ekibin yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı. Sportif direktör Damien Comolli'nin teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcuyla önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. İşte detaylar...
- 12.07.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
Fenerbahçe'ye transferde büyük müjde! Comolli harekete geçti... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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