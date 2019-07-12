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12 Temmuz 2019, Cuma
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'ye transferde büyük müjde! Comolli harekete geçti...

Fenerbahçe'ye transferde büyük müjde! Comolli harekete geçti...

Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren , transferde hız kesmiyor. Yaz döneminin en hızlı takımlarından olan sarı-lacivertliler Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam, Altay Bayındır, Yasir Subaşı ve Garry Rodrigues'i renklerine bağladı. Öte yandan transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren teknik ekibin yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı. Sportif direktör Damien Comolli'nin teknik direktör 'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcuyla önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. İşte detaylar...

  1. 12.07.2019
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