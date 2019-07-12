AUDI Cup ne zaman? Hangi takımlar AUDI Cup'ta yer alacak? AUDI Cup Fenerbahçe maçı ne zaman?
AUDI Cup turnuvasında oynanacak maçların tarihleri belli oldu. AUDI Cup karşılaşmalarına kısa zaman kala, maçlarla ilgili bilgiler sporseverler tarafından gündeme gelmeye başladı. İki günde tamamlanacak olan turnuvada maç biletleri belli oldu. Nefeslerin tutulacağı maçta Fenerbahçe, Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham mücadele edecek. Peki, AUDI Cup ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür ve müsabakalara dair bilgiler....
AUDI Cup her sene olduğu gibi bu senede heyecanla bekleniyor. Maç tarihlerinin belli olmasıyla birlikte taraftarlar maçların ne zaman oynanacağını merakla araştırıyor. İşte AUDI Cup fikstürü haberimizde...
AUDI CUP NE ZAMAN?
AUDI Cup, 30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. 30 Temmuz tarihinde yarı final etabına çıkacak olan takımlar, 31 Temmuz günü ise finale çıkacak.
30 TEMMUZ OYNANACAK MAÇLAR
Real Madrid - Tottenham maçı 30 Temmuz saat 19.00, Bayern Münih - Fenerbahçe maçı ise 30 Temmuz saat 21.30'da oynanacak.
Audi Cup
Alman futbol kulübü Bayern Münih'in ev sahipliği yaptığı, dört takımın yer aldığı sezon öncesi hazırlık turnuvasıdır. 2009'dan beri Bundesliga'da sezon başlamadan önce FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nın olmadığı sezonlarda düzenleniyor.
Tarihçe
2009 yılında düzenlenen ilk Audi Cup, 100. yılını kutlamak için otomobil üreticisi Audi tarafından düzenlendi. Turnuvayı ev sahibi Bayern Münih kazandı. 2007, 2008 ve 2010 yıllarında gerçekleşen Franz-Beckenbauer Cup yerine yapıldı. İkinci turnuva 2011 yılında düzenlendi. Bu turnuvayı İspanyol ekip Barcelona kazandı. Bayern Münih 2013 yılında turnuvayı Manchester City'yi 2-1 yenerek kazandı ve 2015 yılında da Real Madrid'i 1-0 yenerek kazandı. 4 turnuvada da ilk ikide yer alan Bayern Münih, ilk kez 2017 yılında yer almadı ve turnuvayı 4. olarak tamamladı. Bu sezonda turnuvayı bir diğer İspanyol ekibi Atlético Madrid kazandı.
- 12.07.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
AUDI Cup ne zaman? Hangi takımlar AUDI Cup'ta yer alacak? AUDI Cup Fenerbahçe maçı ne zaman? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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