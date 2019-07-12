AUDI Cup ne zaman? Hangi takımlar AUDI Cup'ta yer alacak? AUDI Cup Fenerbahçe maçı ne zaman?

AUDI Cup her sene olduğu gibi bu senede heyecanla bekleniyor. Maç tarihlerinin belli olmasıyla birlikte taraftarlar maçların ne zaman oynanacağını merakla araştırıyor. İşte AUDI Cup fikstürü haberimizde...

AUDI CUP NE ZAMAN?

AUDI Cup, 30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. 30 Temmuz tarihinde yarı final etabına çıkacak olan takımlar, 31 Temmuz günü ise finale çıkacak.

30 TEMMUZ OYNANACAK MAÇLAR

Real Madrid - Tottenham maçı 30 Temmuz saat 19.00, Bayern Münih - Fenerbahçe maçı ise 30 Temmuz saat 21.30'da oynanacak.

Audi Cup

Alman futbol kulübü Bayern Münih'in ev sahipliği yaptığı, dört takımın yer aldığı sezon öncesi hazırlık turnuvasıdır. 2009'dan beri Bundesliga'da sezon başlamadan önce FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nın olmadığı sezonlarda düzenleniyor.

Tarihçe

2009 yılında düzenlenen ilk Audi Cup, 100. yılını kutlamak için otomobil üreticisi Audi tarafından düzenlendi. Turnuvayı ev sahibi Bayern Münih kazandı. 2007, 2008 ve 2010 yıllarında gerçekleşen Franz-Beckenbauer Cup yerine yapıldı. İkinci turnuva 2011 yılında düzenlendi. Bu turnuvayı İspanyol ekip Barcelona kazandı. Bayern Münih 2013 yılında turnuvayı Manchester City'yi 2-1 yenerek kazandı ve 2015 yılında da Real Madrid'i 1-0 yenerek kazandı. 4 turnuvada da ilk ikide yer alan Bayern Münih, ilk kez 2017 yılında yer almadı ve turnuvayı 4. olarak tamamladı. Bu sezonda turnuvayı bir diğer İspanyol ekibi Atlético Madrid kazandı.