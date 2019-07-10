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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Pique'nin vergi kaçırma cezası onandı

Pique'nin vergi kaçırma cezası onandı

Ulusal Mahkemesi, Barcelonalı futbolcunun imaj gelirlerinden eksik vergi ödediği gerekçesiyle verilen 2,1 milyon avroluk cezaya yaptığı itirazı reddetti.

'da Maliye tarafından eksik vergi ödemekle suçlanan Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'ye verilen 2,1 milyon avro para cezası onandı.

, imaj gelirlerinden eksik vergi ödediği gerekçesiyle Merkez İdari Ekonomi Mahkemesi tarafından verilen 2,1 milyon avroluk para cezasına Pique'nin yaptığı itirazı reddetti.

Ulusal Mahkeme, Pique'nin 2008, 2009 ve 2010 yıllarında elde ettiği imaj gelirlerinden düşük vergi ödemek için 2006 yılında kurduğu Kerad Project adlı şirketini kullandığına kanaat getirdi.

Pique'nin birlikte yaşadığı eşi ve iki çocuğunun annesi olan Kolombiyalı şarkıcı Shakira da İspanya'da 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanıyor.

İspanya'da Maliye, son yıllarda futbolcuların hesaplarını sıkı kontrolden geçirirken, geçmişte , , , , , Javier Mascherano, , Marcelo, İker Casillas, , ve Fabio Coentrao gibi isimler vergi kaçırma suçundan para cezaları almıştı.

  1. 10.07.2019
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