Pique'nin vergi kaçırma cezası onandı
İspanya Ulusal Mahkemesi, Barcelonalı futbolcunun imaj gelirlerinden eksik vergi ödediği gerekçesiyle verilen 2,1 milyon avroluk cezaya yaptığı itirazı reddetti.
İspanya'da Maliye tarafından eksik vergi ödemekle suçlanan Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'ye verilen 2,1 milyon avro para cezası onandı.
İspanya Ulusal Mahkemesi, imaj gelirlerinden eksik vergi ödediği gerekçesiyle Merkez İdari Ekonomi Mahkemesi tarafından verilen 2,1 milyon avroluk para cezasına Pique'nin yaptığı itirazı reddetti.
Ulusal Mahkeme, Pique'nin 2008, 2009 ve 2010 yıllarında elde ettiği imaj gelirlerinden düşük vergi ödemek için 2006 yılında kurduğu Kerad Project adlı şirketini kullandığına kanaat getirdi.
Pique'nin birlikte yaşadığı eşi ve iki çocuğunun annesi olan Kolombiyalı şarkıcı Shakira da İspanya'da 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanıyor.
İspanya'da Maliye, son yıllarda futbolcuların hesaplarını sıkı kontrolden geçirirken, geçmişte Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, James Rodriguez, Radamel Falcao, Angel Di Maria, Javier Mascherano, Neymar, Marcelo, İker Casillas, Luka Modric, Alexis Sanchez ve Fabio Coentrao gibi isimler vergi kaçırma suçundan para cezaları almıştı.
- 10.07.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
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