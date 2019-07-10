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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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'da Origi'nin sözleşmesi uzatıldı

Liverpool'da Origi'nin sözleşmesi uzatıldı

ekiplerinden , Belçikalı forvet oyuncusu 'nin sözleşmesini uzattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki golcü ile uzun süreli sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

ekiplerinden , Belçikalı forvet oyuncusu 'nin sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki golcü ile uzun süreli sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

'nın Lille takımından 2014 yılında 10 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Divock Origi, geçen sezon Liverpool formasıyla 22 maçta 8 gole imza attı.

Origi, 26 kez formasını giydiği 'nda ise ağları 3 kez sarstı.

  1. 10.07.2019
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