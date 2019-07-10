Liverpool'da Origi'nin sözleşmesi uzatıldı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Belçikalı forvet oyuncusu Divock Origi'nin sözleşmesini uzattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki golcü ile uzun süreli sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Belçikalı forvet oyuncusu Divock Origi'nin sözleşmesini uzattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki golcü ile uzun süreli sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
Fransa'nın Lille takımından 2014 yılında 10 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Divock Origi, geçen sezon Liverpool formasıyla 22 maçta 8 gole imza attı.
Origi, 26 kez formasını giydiği Belçika Milli Takımı'nda ise ağları 3 kez sarstı.
- 10.07.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
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