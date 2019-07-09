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09 Temmuz 2019, Salı
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yarı finale çıktı

Serena Williams yarı finale çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 'nın 8'inci gününde ABD'li rakibi 'yi mağlup eden yarı finale çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 'nın 8'inci gününde, tek kadınlar çeyrek finalinde ABD'li rakibi 'yi mağlup eden adını yarı finale yazdırdı.

Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan 10 numaralı seribaşı Williams, dünya sıralamasında 55'inci basamakta yer alan vatandaşı 29 yaşındaki Alison Riske karşısında zorlanmasına rağmen galip gelmeyi başardı.

2 saat 1 dakika süren mücadelenin ardından 37 yaşındaki Williams, rakibini 4-6, 6-4 ve 3-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

  1. 09.07.2019
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