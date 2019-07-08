Eski futbol hakemi Etem Atasoy vefat etti
Eski futbol hakemlerinden Etem Atasoy, hayatını kaybetti.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde, Atasoy için baş sağlığı mesajı yayımlandı.
Eski futbol hakemlerinden Etem Atasoy, hayatını kaybetti.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde, Atasoy için baş sağlığı mesajı yayımlandı.
Mesajda, "Milli eski hakemlerimizden Etem Atasoy'un hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Etem Atasoy'un cenazesi, Konya'nın Bozkır ilçesinde yarın öğle namazını müteakip toprağa verilecek. Merhum Ethem Atasoy'a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
- 09.07.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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