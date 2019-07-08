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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Eski hakemi vefat etti

Eski futbol hakemi Etem Atasoy vefat etti

Eski hakemlerinden , hayatını kaybetti.Türkiye () , Atasoy için baş sağlığı mesajı yayımlandı.

Eski hakemlerinden , hayatını kaybetti.Türkiye () , Atasoy için baş sağlığı mesajı yayımlandı.

Mesajda, "Milli eski hakemlerimizden Etem Atasoy'un hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Etem Atasoy'un cenazesi, 'nın Bozkır ilçesinde yarın öğle namazını müteakip toprağa verilecek. Merhum Ethem Atasoy'a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

  1. 09.07.2019
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