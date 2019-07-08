Copa America Brezilya’nın
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Copa America'nın finalinde ev sahibi Brezilya, Peru'yu 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Copa America'nın finalinde ev sahibi Brezilya, Peru'yu 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Sambacılar, 15'te Everton Soares, 45+3'te Gabriel Jesus ve 90'da Richarlison'un penaltı golüyle şampiyonluğa uzandı. İkinci golü atan Gabriel Jesus 70'te kırmızı kart gördü. Peru'nun tek golünü 44'de penaltıdan Guerrero attı. Tarihinde 9'uncu kez Copa Amerika Şampiyonu olan Brezilyalı futbolcular Maracana'daki maç sonu büyük sevinç yaşadı.
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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