Copa America Brezilya’nın

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Copa America'nın finalinde ev sahibi Brezilya, Peru'yu 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Sambacılar, 15'te Everton Soares, 45+3'te Gabriel Jesus ve 90'da Richarlison'un penaltı golüyle şampiyonluğa uzandı. İkinci golü atan Gabriel Jesus 70'te kırmızı kart gördü. Peru'nun tek golünü 44'de penaltıdan Guerrero attı. Tarihinde 9'uncu kez Copa Amerika Şampiyonu olan Brezilyalı futbolcular Maracana'daki maç sonu büyük sevinç yaşadı.