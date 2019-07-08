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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Copa America ’nın

Copa America Brezilya’nın

tarafından düzenlenen Copa America'nın finalinde ev sahibi , Peru'yu 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Copa America'nın finalinde ev sahibi , Peru'yu 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Sambacılar, 15'te Everton Soares, 45+3'te ve 90'da Richarlison'un penaltı golüyle şampiyonluğa uzandı. İkinci golü atan Gabriel Jesus 70'te kırmızı kart gördü. Peru'nun tek golünü 44'de penaltıdan Guerrero attı. Tarihinde 9'uncu kez Copa Amerika Şampiyonu olan Brezilyalı futbolcular Maracana'daki maç sonu büyük sevinç yaşadı.

  1. 8.7.2019
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