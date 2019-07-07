Cezayir 3-0 Gine - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2019, Pazar
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3-0 Gine

Cezayir 3-0 Gine

son 16 turunda Gine'yi 3-0 yenen , çeyrek finale çıktı. Çeyrek finale yükselen Cezayir'in rakibi, Mali ile arasında oynanacak maçın kazananı olacak.

son 16 turunda Gine'yi 3-0 mağlup eden , çeyrek finale yükseldi.

'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Gine ile Cezayir, başkent Kahire'deki 30 Haziran Stadı'nda karşılaştı.

Cezayir, 24. dakikada Muhamed Belaili, 57. dakikada Riyad Mahrez ve 82. dakikada Adam Ounas'ın attığı gollerle maçtan 3-0 üstün ayrıldı.

Çeyrek finale yükselen Cezayir'in rakibi, Mali ile arasında oynanacak maçın kazananı olacak.

  1. 08.07.2019
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