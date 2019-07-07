Cezayir 3-0 Gine
2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Gine'yi 3-0 yenen Cezayir, çeyrek finale çıktı. Çeyrek finale yükselen Cezayir'in rakibi, Mali ile Fildişi Sahili arasında oynanacak maçın kazananı olacak.
2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Gine'yi 3-0 mağlup eden Cezayir, çeyrek finale yükseldi.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Gine ile Cezayir, başkent Kahire'deki 30 Haziran Stadı'nda karşılaştı.
Cezayir, 24. dakikada Muhamed Belaili, 57. dakikada Riyad Mahrez ve 82. dakikada Adam Ounas'ın attığı gollerle maçtan 3-0 üstün ayrıldı.
Çeyrek finale yükselen Cezayir'in rakibi, Mali ile Fildişi Sahili arasında oynanacak maçın kazananı olacak.
- 08.07.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Cezayir 3-0 Gine haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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