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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Aktüel haberler (06.07.19)

Aktüel haberler (06.07.19)

MLS'TE LA Galaxy'de oynayan Zlatan İbrahimovic'in ismi, formanın arkasında yanlış yazıldı. İsveçli dünya yıldızının ismi 'Irbahimovic' olarak yazılınca akıllara bir dönem G.Saray'da 'nun yaşadığı 'Sarbi' vakası geldi. Daha önce Gerrard ve Beckham'ın isimleri yanlış yazılmış ve dikkat çekmişti.

Karizma çizildi
MLS'TE LA Galaxy'de oynayan Zlatan İbrahimovic'in ismi, formanın arkasında yanlış yazıldı. İsveçli dünya yıldızının ismi 'Irbahimovic' olarak yazılınca akıllara bir dönem G.Saray'da 'nun yaşadığı 'Sarbi' vakası geldi. Daha önce Gerrard ve Beckham'ın isimleri yanlış yazılmış ve dikkat çekmişti.

De Ligt Barça'ya
Barcelona Ajax'ın 19 yaşındaki stoperi Matthijs De Ligt için 75 milyon euro ödemeye hazır. Katalan devinin bu miktarı gözden çıkararak Juventus'u solladığı ve kısa sürede imzaların atılabileceği ifade edildi.

Ze Luis Porto'da
Porto geçen sezon devre arasında Galatasaray'ın çok istediği 'lı Ze Luis'i kadrosuna kattı. 28 yaşındaki Yeşil Burun Adalı yıldız için 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Ze Luis 2023'e kadar oynayacak.

Avcı Romanya'da
Uzun süredir Kayseri Kadın Basketbol takımını çalıştıran Ayhan Avcı, Romanya Kadın Milli Basketbol Takımı'nın başına geçti. Tecrübeli çalıştırıcının kontratı Şubat 2021'de sona erecek. Ayhan Avcı'nın önümüzdeki sezon Kayseri Basketbol'daki görevine devam edip etmeyeceği önümüzdeki hafta belli olacak.

Efes bayrağı köprüde
Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu 4-3 geçerek şampiyon olan Anadolu Efes'in bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. Lacivert-beyazlıların bayrağı 5-9 Temmuz boyunca İstanbul Boğazı'nda olacak. Bayrak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Tarihi Yarımada'ya bakan tarafında olacak?.

Jordan Morgan Karşıyaka'da
Pınar Karşıyaka, ABD'li oyuncu Jordan Morgan ile anlaştı. Bandırma'dan ayrılan uzun forvet ile sözleşme imzaladıklarını duyuran Başkan Turgay Büyükkarcı, "Ufuk Sarıca'dan sonra Brandon Triche'yi transfer ettik. Gelişmeler sürecek. Tribünler geçmiş yıllardaki gibi dolacak" ifadelerini kullandı.?
  1. 6.7.2019
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