Samir Nasri Anderlecht'de
Belçika temsilcisi Anderlecht, Fransız futbolcu Samir Nasri'yi renklerine bağladı. Anderlecht Kulübünün sosyal medya hesabında, 32 yaşındaki futbolcu için "Hoş geldin" mesajı paylaşıldı ve Nasri'nin 14 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Belçika temsilcisi Anderlecht, Fransız futbolcu Samir Nasri'yi renklerine bağladı.
Anderlecht Kulübünün sosyal medya hesabında, 32 yaşındaki futbolcu için "Hoş geldin" mesajı paylaşıldı ve Nasri'nin 14 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Nasri, Belçika ekibiyle oyuncu-teknik direktör olarak sözleşme imzalayan eski takım arkadaşı Vincent Kompany ile yeniden bir takımda buluştu.
Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle UEFA'dan men cezası alan Fransız futbolcu, kariyeri boyunca Olympique Marsilya, Arsenal, Manchester City, Antalyaspor ve West Ham United formalarını giymişti.
- 05.07.2019
- Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer!
- Fenerbahçe idmanında dikkat çeken isim!
- Son dakika Fenerbahçe haberi: Kolarov cephesinden resmi açıklama!
- Galatasaray'dan flaş forvet harekatı! Yer yerinden oynayacak
- Fenerbahçe'den olay transfer! Kruse'nin önüne öyle bir isim geliyor ki... Son dakika transfer haberleri
-
‘Audi Cup’ta buluşalım’
Toplam 1
Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
-
Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
Toplam 1
Yorum
ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
-
Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
Yorum
eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Samir Nasri Anderlecht'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.