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05 Temmuz 2019, Cuma
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Anderlecht'de

Samir Nasri Anderlecht'de

temsilcisi Anderlecht, Fransız futbolcu 'yi renklerine bağladı. hesabında, 32 yaşındaki futbolcu için "Hoş geldin" mesajı paylaşıldı ve Nasri'nin 14 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

temsilcisi Anderlecht, Fransız futbolcu 'yi renklerine bağladı.

hesabında, 32 yaşındaki futbolcu için "Hoş geldin" mesajı paylaşıldı ve Nasri'nin 14 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Nasri, Belçika ekibiyle oyuncu-teknik direktör olarak sözleşme imzalayan eski takım arkadaşı Vincent Kompany ile yeniden bir takımda buluştu.

Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 'dan men cezası alan Fransız futbolcu, kariyeri boyunca Olympique Marsilya, , , ve formalarını giymişti.

  1. 05.07.2019
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