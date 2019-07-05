Aktüel haberler (05.07.2019) - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2019, Cuma
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haberler (05.07.2019)

Aktüel haberler (05.07.2019)
Peru finalde
Copa America'da ikinci finalist Peru oldu. Yarı finalde Şili ile karşılaşan Peru, maçı 21'de Edison Flores, 38'de Yoshimar Yotun ve 90+1'de Paolo Guerrero'nun gollerle 3-0 kazandı. Brezilya-Peru finali 7 Temmuz saat 23.00'te TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Son 16 heyecanı
Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan son 16 turuyla sürüyor. 19.00'da Fas-Benin ve 22.00'de Uganda-Senegal maçları yapılacak. Müsabakalar Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Yarın ise 19.00'da Nijerya-Kamerun, 22.00'de Mısır- Güney Afrika karşılaşacak.

U21 ligi kaldırıldı
Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve ekiplerinin yöneticileriyle bir araya gelerek U21 Ligi'nin kaldırılması kararını verdi. Türk futboluna katkı sağlayamadığı gerekçesiyle flaş harekete imza atıldı. U21 ligi yerine alternatif organizasyonlar üzerinde çalışma yapacağı açıklandı.

  1. 5.7.2019
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