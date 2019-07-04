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04 Temmuz 2019, Perşembe
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Bakandan bir söz daha

Bakandan bir söz daha
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yozgat'ta toprak saha üzerine halı sererek futbol oynayan çocuklara, halı saha sözü vermişti. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile bir araya gelen , halı sahanın yanında bir de basketbol sahası yapılacağını açıkladı. Sporun sadece futboldan oluşmadığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Tüm branşları yayacağız" diye konuştu.

  1. 4.7.2019
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