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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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finalde 'nin rakibi oldu!

Hollanda finalde ABD'nin rakibi oldu!

FIFA Kadınlar 'nda; uzatmalara giden maçta İsveç'i 1-0 yenen , finalde 'nin rakibi oldu.

FIFA Kadınlar 'nda, İsveç'i 1-0 yenen finale yükseldi.

'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi.

Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmayı, 99. dakikada Jackie Groenen'in golüyle 1-0 kazanan Hollanda adını finale yazdırdı.

Kupanın finalinde ile Hollanda, 7 Temmuz Pazar günü karşı karşıya gelecek.

  1. 04.07.2019
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