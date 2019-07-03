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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Herrera 'de

Herrera Atletico Madrid'de

() takımlarından , Meksikalı orta saha oyuncusu 'yı renklerine bağladı.

() takımlarından , Meksikalı orta saha oyuncusu 'yı renklerine bağladı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Portekiz temsilcisi Porto'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2013 yılından bu yana Porto ile tüm kulvarlarda 245 maça çıkan ve 36 gol atan deneyimli orta saha oyuncusu, Meksika 'yla 2012 Londra Olimpiyatları'nda şampiyonluk yaşadı.

Bu arada Atletico Madrid, bugün tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden Rodrigo Hernandez'in 70 milyon avroluk serbest kalma bedelini Kulübünün temsilcisi ve futbolcunun avukatının ödediği bilgisini paylaştı.

  1. 03.07.2019
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