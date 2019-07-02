Enes Ünal sosyal medyayı salladı
Kariyerini İspanya La Liga'da Villarreal takımında sürdüren milli futbolcu Enes Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Genç yıldız, sosyal medyada, son günlerde tatildeki görüntüsüyle eleştirilere hedef olan Arda Turan'la kıyaslandı.
Milli Takım'ın EURO 2020 Elemeleri'nde oynadığı Fransa ve İzlanda maçlarının ardından İtalya'da tatil yapan Enes, son olarak rotasını Bodrum'a çevirdi.
Tatilini Bodrum'da geçiren Enes, yeni sezon öncesi hazırlıklarını yaptığı bireysel antrenmanlarla sürdürürken, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu.
Instagram hesabından antrenman anından bir fotoğraf paylaşan Enes, fit vücudu ve six pack olarak adlandırılan karın kaslarıyla dikkatleri çekti.
Genç yıldız, sosyal medyada, son günlerde tatildeki görüntüsüyle eleştirilere hedef olan Arda Turan'la kıyaslandı.
- 02.07.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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