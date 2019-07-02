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02 Temmuz 2019, Salı
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Casillas sürprizi! Sosyal medyada paylaştı

Casillas sürprizi! Sosyal medyada paylaştı

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto forması giyen , antrenman sırasında fenalaşarak kalp krizi geçirmişti. İspanyol eldiven için "futbolu bıraktı" spekülasyonları çıkmış, ardından "Henüz bırakmadım." yanıtı gelmişti.

Son olarak kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan 'ın sahalara dönüp dönmeyeceği merak edilirken, tecrübeli kaleci hesabından "İşte döndüm, ilk gün" yazısını ekledi.

Bu gelişmelerin ardından sahalara dönüp dönmeyeceği kesinlik kazanmayan Casillas, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.

38 yaşındaki İspanyol kaleci, Twitter adresinden antrenman fotoğrafı paylaşırken "İşte döndüm, ilk gün" yazısını ekledi.

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  1. 02.07.2019
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