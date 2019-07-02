Casillas sürprizi! Sosyal medyada paylaştı
Portekiz Ligi ekiplerinden Porto forması giyen Iker Casillas, antrenman sırasında fenalaşarak kalp krizi geçirmişti. İspanyol eldiven için "futbolu bıraktı" spekülasyonları çıkmış, ardından "Henüz bırakmadım." yanıtı gelmişti.
Son olarak kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Iker Casillas'ın sahalara dönüp dönmeyeceği merak edilirken, tecrübeli kaleci sosyal medya hesabından "İşte döndüm, ilk gün" yazısını ekledi.
Bu gelişmelerin ardından sahalara dönüp dönmeyeceği kesinlik kazanmayan Casillas, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.
38 yaşındaki İspanyol kaleci, Twitter adresinden antrenman fotoğrafı paylaşırken "İşte döndüm, ilk gün" yazısını ekledi.
- 02.07.2019
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