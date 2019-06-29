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29 Haziran 2019, Cumartesi
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Moritanya 0-0 Angola

Moritanya 0-0 Angola

2019 Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Moritanya ile Angola, 0-0 berabere kaldı.

'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki E Grubu maçında Moritanya ile Angola, Süveyş kentindeki Ordu Stadı'nda karşılaştı.

Grupta galibiyeti bulunmayan iki takımın da gol üretemediği mücadele, 0-0 sona erdi.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

  1. 29.06.2019
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