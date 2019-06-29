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29 Haziran 2019, Cumartesi
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Luce’ye de şişe uzatıldı

Luce’ye de şişe uzatıldı

'da oynanan Romanya U21-Almanya U21 maçı öncesi muhabirlere röportaj veren A eski Lucescu'ya plastik şişe uzatıldı.

Bu durum akıllara İzlanda maçı öncesi Emre Belözoğlu'na fırça uzatılma olayını getirdi. Durumu fark eden basın mensupları hemen müdahale ederek şişeyi uzatan kişiyi Lucescu'dan uzaklaştırdılar.

  1. 29.6.2019
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