Luce’ye de şişe uzatıldı
İtalya'da oynanan Romanya U21-Almanya U21 maçı öncesi muhabirlere röportaj veren Türkiye A Milli Takım eski Teknik Direktörü Lucescu'ya plastik şişe uzatıldı.
Bu durum akıllara İzlanda maçı öncesi Emre Belözoğlu'na fırça uzatılma olayını getirdi. Durumu fark eden basın mensupları hemen müdahale ederek şişeyi uzatan kişiyi Lucescu'dan uzaklaştırdılar.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
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Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
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Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
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west gel be aslanım
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