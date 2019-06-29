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29 Haziran 2019, Cumartesi
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0-0

Kamerun 0-0 Gana

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda oynanan maçta ile , 0-0 berabere kaldı.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki F Grubu maçında ile karşı karşıya geldi.

İki takımın da gol fırsatlarından yararlanamadığı mücadele 0-0 sona erdi. Bu beraberliğin ardından Kamerun 4 puanla liderliğini sürdürürken, Gana ise puanını ikiye çıkardı.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

  1. 29.06.2019
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