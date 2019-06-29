Artık 'Bol keseden' transfer yok!

Yeni düzenleme ile federasyon, sezonluk denetlemeden sonra her takıma 'harcama limiti' getirecek. Limiti aşan takımlara, mevcutta olan puan silmenin dışında yeni eklenen maddeyle 'transfer yasağı' ve 'kadro sınırlandırması' cezası da uygulanabilecek.



Yeni talimatname önceki gün yürürlüğe girdi. Buna göre Süper Lig kulüpleri 2020-2021 futbol sezonundan itibaren 1 Haziran-31 Mayıs özel hesap dönemine geçecekler. Takım harcama limitleri ise 2019-2020 sezonu (bu sezon) için TFF tarafından 2 Eylül 2019'da duyurulacak. Kulüpler ara transfer döneminde bu limite uymak zorunda kalacak.



Kulüpler, bağımsız denetim şirketlerince incelenecek. TFF de yıl boyu denetleyecek. Kurallara uymayan ve harcama limitini aşanlar; ihtar, para ve puan silme cezaları ile transfer yasağı ve kadro sınırlandırmasıyla karşılaşabilecek.



İŞTE HARCAMA LIMITİNI AŞAN KULÜPLERE VERILECEK CEZALAR:

YÜZDE 5'E KADAR AŞILIRSA:

İhtar

YÜZDE 6-10 AŞILIRSA:

Kadro sınırlaması

YÜZDE 11-15 AŞILIRSA:

Transfer yasağı

YÜZDE 16-20 AŞILIRSA:

1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

YÜZDE 21-25 AŞILIRSA:

2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

YÜZDE 26 VE ÜSTÜ AŞILIRSA:

3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.



YAPILANDIRMA MÜJDESİ

Türkıye Bankalar Birliği, kulüplere yapılan mali anlaşma için açıklama yaptı: Bankalar Birliği; yapılandırmada borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu değildir. Yapılandırmaya konu olan finansal borçlar, iki yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam beş yıl süre ile vadelendirilecektir. Türkiye Bankalar Birliği; Futbol kulüplerinin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir. Bankalarımızın, kulüplerimizle ilişkisi ticari olup bundan sonra da aynı profesyonel anlayışla devam edecektir.