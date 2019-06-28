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28 Haziran 2019, Cuma
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Trabzonspor'a transfer olmaya hazırlanan Doğan Erdoğan kimdir?

Beşiktaş, Lask Linz kulübünün başarılı oyuncusu Doğan Erdoğan ile anlaşmak üzereyken genç futbolcuyu 3+1 yıllığına renklerine bağladı. , hangi takımda?

DOĞAN ERDOĞAN KİMDİR?

Erdoğan, 1996 yılında Samsun'da dünyaya geldi. 2006 yılında altyapısında kariyerine başlayan Doğan, 2012-13 sezonu öncesi Erhan Altın tarafından A2 takımdan ilk takıma alındı ve 24 Ağustos 2012 tarihinde kulübüyle profesyonel sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerinin ilk maçına ise 23 Aralık 2012 tarihinde 1. Lig karşılaşmasında Adana Demirspor karşısında çıktı. Bu maçla birlikte liglerinde forma giyen en genç futbolcu unvanını kazandı.

SAMSUNSPOR ALTYAPISINDAN YURT DIŞINA AÇILAN İLK FUTBOLCU

Doğan Erdoğan, Samsunspor'daki profesyonel kariyerinde 25 kez 1. Lig ve 2 kez de Türkiye Kupası maçına çıktı. Futbolcu sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2015-16 sezonu öncesi Avusturya takımlarından LASK ile deneme maçlarına çıktı ve Oliver Glasner tarafından beğenilerek 1 Temmuz 2015 tarihinde bu takıma transferi gerçekleşti. Doğan bu transferle birlikte Samsunspor altyapısından yetişerek yurt dışına olan ilk futbolcu oldu.

  1. 28.06.2019
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