Trabzonspor'a transfer olmaya hazırlanan Doğan Erdoğan kimdir?
Beşiktaş, Lask Linz kulübünün başarılı oyuncusu Doğan Erdoğan ile anlaşmak üzereyken Trabzonspor genç futbolcuyu 3+1 yıllığına renklerine bağladı. Doğan Erdoğan kimdir, hangi takımda?
DOĞAN ERDOĞAN KİMDİR?
Erdoğan, 1996 yılında Samsun'da dünyaya geldi. 2006 yılında Samsunspor altyapısında kariyerine başlayan Doğan, 2012-13 sezonu öncesi Erhan Altın tarafından A2 takımdan ilk takıma alındı ve 24 Ağustos 2012 tarihinde kulübüyle profesyonel sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerinin ilk maçına ise 23 Aralık 2012 tarihinde 1. Lig karşılaşmasında Adana Demirspor karşısında çıktı. Bu maçla birlikte Türkiye liglerinde forma giyen en genç futbolcu unvanını kazandı.
SAMSUNSPOR ALTYAPISINDAN YURT DIŞINA AÇILAN İLK FUTBOLCU
Doğan Erdoğan, Samsunspor'daki profesyonel kariyerinde 25 kez 1. Lig ve 2 kez de Türkiye Kupası maçına çıktı. Futbolcu sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2015-16 sezonu öncesi Avusturya takımlarından LASK ile deneme maçlarına çıktı ve Oliver Glasner tarafından beğenilerek 1 Temmuz 2015 tarihinde bu takıma transferi gerçekleşti. Doğan bu transferle birlikte Samsunspor altyapısından yetişerek yurt dışına transfer olan ilk futbolcu oldu.
- 28.06.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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