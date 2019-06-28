Trabzonspor'a transfer olmaya hazırlanan Doğan Erdoğan kimdir?

DOĞAN ERDOĞAN KİMDİR?



Erdoğan, 1996 yılında Samsun'da dünyaya geldi. 2006 yılında Samsunspor altyapısında kariyerine başlayan Doğan, 2012-13 sezonu öncesi Erhan Altın tarafından A2 takımdan ilk takıma alındı ve 24 Ağustos 2012 tarihinde kulübüyle profesyonel sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerinin ilk maçına ise 23 Aralık 2012 tarihinde 1. Lig karşılaşmasında Adana Demirspor karşısında çıktı. Bu maçla birlikte Türkiye liglerinde forma giyen en genç futbolcu unvanını kazandı.

SAMSUNSPOR ALTYAPISINDAN YURT DIŞINA AÇILAN İLK FUTBOLCU



Doğan Erdoğan, Samsunspor'daki profesyonel kariyerinde 25 kez 1. Lig ve 2 kez de Türkiye Kupası maçına çıktı. Futbolcu sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2015-16 sezonu öncesi Avusturya takımlarından LASK ile deneme maçlarına çıktı ve Oliver Glasner tarafından beğenilerek 1 Temmuz 2015 tarihinde bu takıma transferi gerçekleşti. Doğan bu transferle birlikte Samsunspor altyapısından yetişerek yurt dışına transfer olan ilk futbolcu oldu.