Bankalar Briliği ile tarihi anlaşma
Bankalar Birliği ile borç yapılandırma protokolü imzalandı. Kulüpler yaklaşık 8 milyarlık borçlarından kurtulacak. Kulüp Lisans Talimatı'na göre kulüplerin mali disiplin durumu TFF tarafından denetlenecek.
Süper Lig kulüplerinin kurtuluşu olarak görülen ve Bankalar Birliği ile yapılan borç yapılandırma protokolü imzalandı. 'Kulüp Lisans Talimatı'na göre kulüplerin mali disiplin durumu TFF tarafından denetlenecek. Uymayan kulüplere yaptırım uygulanacak. İşte gelmesi beklenen yenilikler:
- Değişikliğin yapılmasıyla yaklaşık 8 milyar liralık borcun yapılandırmanın önünde engel kalmayacak.
- Konsorsiyumda yer alacak Ziraat, Denizbank ve Aktifbank ile görüşmeler hemen başlayacak.
- Konsorsiyumda yer alacak Ziraat, Denizbank ve Aktifbank ile görüşmeler hemen başlayacak
- Kulüpler yaklaşık olarak borçlarının yüzde 15'i kadarını transfer bütçesi olarak kullanabilecek.
- Borçlarını ödeyemeyen, talimata uymayan ve lisans alamayan kulüplerin cezasını artık FIFA değil, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.
- Borç yapılandırma süreci de hem bankalar hem federasyon tarafından sıkı bir şekilde takip edilecek.
- Yapılandırmanın vadesi farklı olacak. Her kulübün borç yapısına göre değişkenlik gösterecek.
- Kulüplerin finans kurumlarına olan borçlarının yanı sıra futbol ailesine olan borçları da kapsama alınacak.
- 28.6.2019
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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berlin sonunda
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