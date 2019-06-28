Bankalar Briliği ile tarihi anlaşma - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Bankalar Briliği ile tarihi anlaşma

Bankalar Briliği ile tarihi anlaşma

Bankalar Briliği ile tarihi anlaşma

ile yapılandırma protokolü imzalandı. Kulüpler yaklaşık 8 milyarlık borçlarından kurtulacak. 'na göre kulüplerin mali disiplin durumu tarafından denetlenecek.

kulüplerinin kurtuluşu olarak görülen ve ile yapılan yapılandırma protokolü imzalandı. ''na göre kulüplerin mali disiplin durumu tarafından denetlenecek. Uymayan kulüplere yaptırım uygulanacak. İşte gelmesi beklenen yenilikler:

  • Değişikliğin yapılmasıyla yaklaşık 8 milyar liralık borcun yapılandırmanın önünde engel kalmayacak.
  • Konsorsiyumda yer alacak Ziraat, Denizbank ve Aktifbank ile görüşmeler hemen başlayacak.
  • Konsorsiyumda yer alacak Ziraat, Denizbank ve Aktifbank ile görüşmeler hemen başlayacak
  • Kulüpler yaklaşık olarak borçlarının yüzde 15'i kadarını transfer bütçesi olarak kullanabilecek.
  • Borçlarını ödeyemeyen, talimata uymayan ve lisans alamayan kulüplerin cezasını artık FIFA değil, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.
  • Borç yapılandırma süreci de hem bankalar hem federasyon tarafından sıkı bir şekilde takip edilecek.
  • Yapılandırmanın vadesi farklı olacak. Her kulübün borç yapısına göre değişkenlik gösterecek.
  • Kulüplerin finans kurumlarına olan borçlarının yanı sıra futbol ailesine olan borçları da kapsama alınacak.

  1. 28.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bankalar Briliği ile tarihi anlaşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN