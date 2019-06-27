Feghouli'nin asisti Cezayir'e turu getirdi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
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0-1 Cezayir

Senegal 0-1 Cezayir

C grubu 2'inci maçında Cezayir, 'i 'nin golüyle 1-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Cezayir'e galibiyeti getiren golün asistini forması giyen yaptı.

Mısır'da düzenlenen C grubu 2'inci maçında ile Cezayir karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında iki takımda eşitliği bozamadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. İkinci yarının hemen başında, 49'uncu dakikada 'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topla buluşan , sert ve düzgün bir vuruşla Cezayir'i 1-0 öne geçirdi. Maçın geri kalanında iki takım da başka gol bulamayınca Cezayir, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 6'ya çıkardı. Bu sonuçla Cezayir, 2'nci maçlar sonunda gruptan çıkmayı garantilerken, Senegal 3 puanda kaldı.

3 GALATASARAYLI SAHADA
Senegal'de geçtiğimiz sezonu 'da kiralık geçiren Badou Ndiaye 90 dakika forma giyerken, bir diğer Galatasaray'lı futbolcu Mbaye Diagne ise 73'üncü dakikada oyuna dahil oldu. Senegal'de ayrıca geçtiğimiz sezon forması giyen Henri Saivet 86'ncı dakikada oyuna girdi. Cezayir'de ise Galatasaray'da forma giyen Sofiane Feghouli 90 dakika forma giyerken, sezonu 'de tamamlayan Islam Slimani forma şansı bulamadı.
Senegal, gruptaki son maçında Pazartesi günü Kenya ile karşılaşacak. Cezayir ise Tanzanya ile mücadele edecek.

  1. 27.06.2019
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