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27 Haziran 2019, Perşembe
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Böylesi görülmedi! şaştı kaldı

Böylesi görülmedi! Mustafa Denizli şaştı kaldı

takımlarından Traktör Sazi'de teknik direktörlük kariyerini sürdüren , takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanı binlerce taraftar takip ederken, deneyimli teknik adama yoğun ilgi vardı. Denizli, kendisine yapılan tezahüratlara tribünlere giderek karşılık verdi.

Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi'nin yeni Teknik Direktörü , takımıyla çıktığı ilk antrenmanda taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

Mustafa Denizli taraftarlara, şampiyonluk için çalışacaklarının vurgusunu yaparak, bunu birlikte başaracaklarını belirtti.

69 yaşındaki teknik adam Traktör Sazi ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Mustafa Denizli, İran'da daha önce Proozi FC ve Pas Teheran takımlarını da çalıştırmıştı.

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  1. 27.06.2019
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