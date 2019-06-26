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26 Haziran 2019, Çarşamba
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2-0 Demokratik Kongo

Mısır 2-0 Demokratik Kongo

2019 Uluslar Kupası A Grubu'nda ev sahibi , 'ni 2-0 mağlup etti.

Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi 'da gerçekleştirilen organizasyonda, A Grubu'nda Mısır ile karşı karşıya geldi.

Başkentte Kahire Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadelede Mısır, 25. dakikada Ahmed Elmohamady ve 43. dakikada forması giyen yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

Mısır bu skorla A Grubu'nda puanını 6'ya çıkardı ve son 16'ya kalmayı garantiledi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama ve geçen sezon MKE Ankaragücü'nde forma giyen Wilfred Moke oynarken, Mısır'da Kasımpaşalı Trezeguet forma giydi.

Kupada, dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

  1. 27.06.2019
  2. Güncelleme: 27.06.2019 01:30
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