Dünyayı şoke eden olay... "Messi'yim" dedi 23 kadınla ilişkiye girdi!
İran'da yaşayan ve Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'ye olan benzerliği ile tanınan İranlı Reza Parastesh’in, kendisini ‘Messi’ diye tanıtarak 23 kadınla ilişkiye girdiği iddia edildi. Adeta 'Bu kadarı da olmaz' dedirten olay dünyada büyük yankı uyandırdı.
Insolite TV'nin haberine göre İran'da yaşayan ve Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'ye ikize kadar benzeyen Rıza Parastesh, kendini Messi diye tanıtarak 23 kadınla ilişkiye girdi.
Haberin detayında kadınların durumu anladıktan sonra Parastesh'e dava açtığı belirtildi. 2 sene önce de polis tarafından izdiham yarattığı için gözaltına alınan İranlı Messi, bir süre içeride tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı.
- 26.06.2019
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Shinji Kagawa İspanya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Husnu Isabet olur iyioyuncu ama bukadar paraya daha sagligi yerinde gencbir oyuncu seneye kademe atlar git me li.
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Galatasaraylı Ahmet Çalık Gençlerbirliği'ne dönüyor!
Toplam 2
Yorum
ultraaslan Kesinlikle gönderilmeli alt yapıdan yetişen henüz 14-15 yaşlarındaki fulbolcular bile bunun gibilerden daha iyi oynar.
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Galatasaraylı Ahmet Çalık Gençlerbirliği'ne dönüyor!
Toplam 2
Yorum
MEHMET UŞAK Türkiye de bütün takımlar kilitlenmiş durumda para yönünde bu olaylar 5 yıl sürer Ahmet Çalık iyi futbolcu fakat büyük takım oyuncusu değil.
Dünyayı şoke eden olay... "Messi'yim" dedi 23 kadınla ilişkiye girdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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