Dünyayı şoke eden olay... "Messi'yim" dedi 23 kadınla ilişkiye girdi! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
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Dünyayı şoke eden olay... "Messi'yim" dedi 23 kadınla ilişkiye girdi!

Dünyayı şoke eden olay... "Messi'yim" dedi 23 kadınla ilişkiye girdi!

'da yaşayan ve Arjantinli süper yıldız 'ye olan benzerliği ile tanınan İranlı Reza Parastesh’in, kendisini ‘Messi’ diye tanıtarak 23 kadınla ilişkiye girdiği iddia edildi. Adeta 'Bu kadarı da olmaz' dedirten olay dünyada büyük yankı uyandırdı.

Insolite TV'nin haberine göre 'da yaşayan ve Arjantinli süper yıldız 'ye ikize kadar benzeyen Rıza Parastesh, kendini Messi diye tanıtarak 23 kadınla ilişkiye girdi.

Haberin detayında kadınların durumu anladıktan sonra Parastesh'e dava açtığı belirtildi. 2 sene önce de polis tarafından izdiham yarattığı için gözaltına alınan İranlı Messi, bir süre içeride tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı.

Nevzat Dindar:

  1. 26.06.2019
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