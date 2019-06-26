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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Başkan Erdoğan talimatı verdi! müjdeyi açıkladı

Başkan Erdoğan talimatı verdi! Vali Kadir Çakır müjdeyi açıkladı

Yozgat’ta evden getirdikleri eski kilimleri sererek “halı saha” görünümü verdikleri alanda futbol oynayan çocuklar için halı saha yapılıyor. , “, devreye girdiler. Talimatlarıyla o alana spor alanı yapılacak” dedi.

Yozgat'ta bir grup çocuğun evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek 'halı saha' görünümü vermeye çalıştıkları mahalledeki boş arsada futbol oynamasının haber yapılması üzerine yetkililer harekete geçti.

ve Belediye Başkanı Celal Köse, çocukları ziyaret ederek halı saha isteklerini yerine getireceklerini ifade etti. , ", Gençlik ve devreye girdiler. Onların da talimatlarıyla çocuklarımızın daha iyi şartlarda spor yapabileceği bir alan oluşturacağız. Sayın Belediye Başkanımız ile de görüştük, elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Bu arada Yozgat Gençlik ve Spor il Müdürü Rasim Parlak da çocukları ziyaret ederek futbol topu hediye etti.

  1. 26.06.2019
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