Başkan Erdoğan talimatı verdi! Vali Kadir Çakır müjdeyi açıkladı
Yozgat’ta evden getirdikleri eski kilimleri sererek “halı saha” görünümü verdikleri alanda futbol oynayan çocuklar için halı saha yapılıyor. Vali Çakır, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu devreye girdiler. Talimatlarıyla o alana spor alanı yapılacak” dedi.
Yozgat'ta bir grup çocuğun evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek 'halı saha' görünümü vermeye çalıştıkları mahalledeki boş arsada futbol oynamasının haber yapılması üzerine yetkililer harekete geçti.
Vali Kadir Çakır ve Belediye Başkanı Celal Köse, çocukları ziyaret ederek halı saha isteklerini yerine getireceklerini ifade etti. Vali Çakır, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu devreye girdiler. Onların da talimatlarıyla çocuklarımızın daha iyi şartlarda spor yapabileceği bir alan oluşturacağız. Sayın Belediye Başkanımız ile de görüştük, elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.
Bu arada Yozgat Gençlik ve Spor il Müdürü Rasim Parlak da çocukları ziyaret ederek futbol topu hediye etti.
- 26.06.2019
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Shinji Kagawa İspanya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Husnu Isabet olur iyioyuncu ama bukadar paraya daha sagligi yerinde gencbir oyuncu seneye kademe atlar git me li.
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Galatasaraylı Ahmet Çalık Gençlerbirliği'ne dönüyor!
Toplam 2
Yorum
ultraaslan Kesinlikle gönderilmeli alt yapıdan yetişen henüz 14-15 yaşlarındaki fulbolcular bile bunun gibilerden daha iyi oynar.
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Galatasaraylı Ahmet Çalık Gençlerbirliği'ne dönüyor!
Toplam 2
Yorum
MEHMET UŞAK Türkiye de bütün takımlar kilitlenmiş durumda para yönünde bu olaylar 5 yıl sürer Ahmet Çalık iyi futbolcu fakat büyük takım oyuncusu değil.
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Vali Kadir Çakır müjdeyi açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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