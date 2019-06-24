Mali 4-1 Moritanya
2019 Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Mali, Moritanya'yı 4-1 yendi.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki E Grubu ilk maçında Mali ile Moritanya, Süveyş kentindeki Ordu Stadı'nda karşılaştı.
Mali, Diaby'nin 37, Marega'nın 45 (penaltıdan), Traore'nin 55 ve 73. dakikadaki golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Moritanya'nın golünü, 72. dakikada penaltıdan Hacen kaydetti.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
- 25.06.2019
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BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
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BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
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