Cezayir 2-0 Kenya

2019 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Cezayir, Kenya'yı 2-0 yendi.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki C Grubu ilk maçında Cezayir ile Kenya, başkent Kahire'deki 30 Haziran Stadı'nda karşılaştı.
Cezayir, 34. dakikada Bounedjah (penaltıdan) ve 43. dakikada Mahrez'in attığı gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
- 24.06.2019
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Fırtına golcü Moukandjo
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ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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