Real Madrid’den Atletico Madrid'e Joao Felix çalımı

Atletico Madrid'in bitirmesine kesin gözüyle bakılan Benfica'lı Joao Felix transferinde Real Madrid de devreye girdi. İspanyol basını, eflatun beyazlıların, 19 yaşındaki hücum oyuncusu için 80 milyon Euro önerdiğini iddia etti. Ayrıca 50 milyon Euro'luk bonusların da teklifte olduğu bildirildi.