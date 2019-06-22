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22 Haziran 2019, Cumartesi
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’den 'e çalımı

Real Madrid’den Atletico Madrid'e Joao Felix çalımı

Atletico Madrid'in bitirmesine kesin gözüyle bakılan 'lı transferinde de devreye girdi.

'in bitirmesine kesin gözüyle bakılan 'lı transferinde de devreye girdi. İspanyol basını, eflatun beyazlıların, 19 yaşındaki hücum oyuncusu için 80 milyon Euro önerdiğini iddia etti. Ayrıca 50 milyon Euro'luk bonusların da teklifte olduğu bildirildi.

  1. 22.6.2019
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