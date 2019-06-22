Real Madrid’den Atletico Madrid'e Joao Felix çalımı
Atletico Madrid'in bitirmesine kesin gözüyle bakılan Benfica'lı Joao Felix transferinde Real Madrid de devreye girdi.
Atletico Madrid'in bitirmesine kesin gözüyle bakılan Benfica'lı Joao Felix transferinde Real Madrid de devreye girdi. İspanyol basını, eflatun beyazlıların, 19 yaşındaki hücum oyuncusu için 80 milyon Euro önerdiğini iddia etti. Ayrıca 50 milyon Euro'luk bonusların da teklifte olduğu bildirildi.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
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