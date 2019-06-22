Özarı anılacak
A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Coşkun Özarı, ölümünün 8. yıl dönümünde bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenecek bir programla anılacak.
A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Coşkun Özarı, ölümünün 8. yıl dönümünde bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenecek bir programla anılacak. Şekerspor ve Adana Demirspor'da da görev yapan Coşkun Özarı, 22 Haziran 2011'de hayata gözlerini yummuştu.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
Özarı anılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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