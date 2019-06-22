Özarı anılacak

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Coşkun Özarı, ölümünün 8. yıl dönümünde bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenecek bir programla anılacak. Şekerspor ve Adana Demirspor'da da görev yapan Coşkun Özarı, 22 Haziran 2011'de hayata gözlerini yummuştu.