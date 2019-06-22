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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Özarı anılacak

Özarı anılacak

ve 'ın eski , ölümünün 8. yıl dönümünde bugün 'ndaki kabri başında düzenlenecek bir programla anılacak.

A Milli Futbol Takımı ve 'ın eski , ölümünün 8. yıl dönümünde bugün 'ndaki kabri başında düzenlenecek bir programla anılacak. Şekerspor ve 'da da görev yapan Coşkun Özarı, 22 Haziran 2011'de hayata gözlerini yummuştu.

  1. 22.6.2019
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